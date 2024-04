La Soluzione ♚ Associazione mafiosa La definizione e la soluzione di 5 lettere: Associazione mafiosa. COSCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Associazione mafiosa: 1982, n. 646. l'associazione di tipo mafioso è un reato previsto dal codice penale italiano. fattispecie autonoma dal reato di associazione per delinquere... Una famiglia o cosca, nel lessico mafioso, indica un'aggregazione di elementi criminali che hanno tra loro vincoli o rapporti di affinità, regole e rituali d'iniziazione, si riconoscono in un capo e sono inquadrati in una struttura gerarchica per riuscire a controllare tutti gli affari leciti e illeciti della zona dove operano. Altre Definizioni con cosca; associazione; mafiosa; Associazione che delinque; Gruppo di mafiosi; Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla; Associazione Nazionale Scuola Italiana; Serie TV su una famiglia mafiosa italoamericana;

