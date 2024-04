La Soluzione ♚ Appellativo per Turiddu La definizione e la soluzione di 7 lettere: Appellativo per Turiddu. COMPARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Appellativo per turiddu: Cantanti italiani di maggior successo a livello internazionale. noto con l'appellativo di «maestro», nel corso della sua carriera, durata oltre mezzo secolo... Nella religione cattolica il padrino e la madrina sono le figure, rispettivamente maschile e femminile, che accompagnano all'altare il figlioccio, ossia colui che, bambino o adulto, si appresta a ricevere il Battesimo o la Cresima: essi hanno il compito di assisterlo e sostenerne, al fianco dei genitori, l'educazione alla vita cristiana. Altre Definizioni con compare; appellativo; turiddu; L amico del malvivente; Lo è il padrino per i genitori del battezzato; L appellativo di Garibaldi; Appellativo per antichi notai; L ama Turiddu nella Cavalleria rusticana;

La risposta a Appellativo per Turiddu

COMPARE

