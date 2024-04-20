Sono venerati dai fan

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono venerati dai fan

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono venerati dai fan' è 'Idoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDOLI

Perché la soluzione è Idoli? Gli IDOLI sono figure di grande importanza per i loro ammiratori, che li considerano esempi di successo e stile di vita. Sono artisti, atleti o personaggi pubblici che suscitano ammirazione e affetto, diventando punti di riferimento. La loro presenza sui media e sui social network rafforza il legame con il pubblico, che li segue con entusiasmo e passione. La loro influenza si estende oltre il talento, diventando simboli di aspirazione e sogno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono venerati dai fan". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono venerati dai fan nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Idoli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono venerati dai fan" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono venerati dai fan" conferma che la soluzione 'Idoli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Idoli

I Imola D Domodossola O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono venerati dai fan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Idoli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Deità adorate dagli stregoniFeticci adoratiFeticci che si adoranoSono venerati dai fedeliSono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschi