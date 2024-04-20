Ostentare falsamente nei cruciverba: la soluzione è Sbandierare

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ostentare falsamente' è 'Sbandierare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBANDIERARE

Curiosità e Significato di Sbandierare

Hai risolto il cruciverba con Sbandierare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Sbandierare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Detto di testo falsamente attribuito ad un autoreFar mostra ostentareFalsamente attribuiti a un autoreBrillano falsamenteOstentare cultura

Come si scrive la soluzione Sbandierare

Se "Ostentare falsamente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 11 lettere della soluzione Sbandierare:
S Savona
B Bologna
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
I Imola
E Empoli
R Roma
A Ancona
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T C A R

