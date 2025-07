Lodato encomiato nei cruciverba: la soluzione è Elogiato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lodato encomiato' è 'Elogiato'.

ELOGIATO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Elogiato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Elogiato.

Perché la soluzione è Elogiato? Lodato encomiato indica qualcuno che riceve grandi complimenti e riconoscimenti per le sue qualità o azioni. È un'espressione usata per descrivere una persona particolarmente apprezzata e lodata pubblicamente. Quando si dice che qualcuno è elogato, si sottolinea il suo valore e merito, rendendolo protagonista di un riconoscimento ufficiale o sincero. Un modo elegante per valorizzare chi si distingue.

Hai davanti la definizione "Lodato encomiato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

USCIO

