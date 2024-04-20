Controversie discussioni

SOLUZIONE: CONTESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Controversie discussioni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Controversie discussioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Contese? Le contese sono situazioni in cui due o più persone non trovano un accordo e si scontrano su un punto di vista o un interesse. Spesso nascono da incomprensioni o divergenze di opinioni e possono coinvolgere questioni di natura personale, sociale o legale. La loro risoluzione richiede spesso dialogo e mediazione per evitare che si trasformino in conflitti più gravi. Le contese rappresentano una sfida quotidiana nella vita di tutti, richiedendo pazienza e capacità di ascolto.

Per risolvere la definizione "Controversie discussioni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Controversie discussioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Contese:

C Como O Otranto N Napoli T Torino E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Controversie discussioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si accendono tra antagonistiAmbite da più pretendentiRappresentava gli operai nelle discussioni aziendaliAffondi verbali nelle discussioniGare sportive discussioni animateDiscussioni e confronti tra specialisti mediciÈ bianco nelle discussioni più accese