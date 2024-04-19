Retrivo superato

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Retrivo superato' è 'Medievale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEDIEVALE

Perchè la soluzione è Medievale? Il termine MEDIEVALE si riferisce a un periodo storico che ha lasciato il passo a epoche successive. Quando si parla di retrivo superato, si indica che si è superata una fase arretrata, aprendo la strada a innovazioni e cambiamenti più moderni e avanzati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Retrivo superato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Medievale

La definizione "Retrivo superato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Medievale'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Retrivo superato
  • Risposta: MEDIEVALE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
E Empoli
D Domodossola
I Imola
E Empoli
V Venezia
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Medievale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Retrivo superato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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