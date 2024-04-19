Retrivo superato

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Retrivo superato' è 'Medievale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEDIEVALE

Perchè la soluzione è Medievale? Il termine MEDIEVALE si riferisce a un periodo storico che ha lasciato il passo a epoche successive. Quando si parla di retrivo superato, si indica che si è superata una fase arretrata, aprendo la strada a innovazioni e cambiamenti più moderni e avanzati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Retrivo superato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Medievale

La definizione "Retrivo superato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Medievale'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Retrivo superato

Retrivo superato Risposta: MEDIEVALE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: M________

M________ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

M Milano E Empoli D Domodossola I Imola E Empoli V Venezia A Ancona L Livorno E Empoli

La soluzione 'Medievale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Retrivo superato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.