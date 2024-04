La Soluzione ♚ Non lasciava speranza al gladiatore abbattuto

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Non lasciava speranza al gladiatore abbattuto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POLLICE VERSO

Curiosità su Non lasciava speranza al gladiatore abbattuto: Gloster gladiator trovati smontati nelle loro casse perché destinati all'egitto, resi operativi e battezzati faith, hope e charity (fede, speranza e carità)... Pollice verso o verso pollice (in italiano: "con il pollice capovolto") è un'espressione latina usata nelle lotte fra gladiatori. Si riferisce al gesto della mano usato dalle folle nell'antica Roma per decidere la sorte di un gladiatore sconfitto. Nella lingua italiana la sola espressione "fare pollice verso" ha successivamente assunto il significato di "avversare", "condannare".

