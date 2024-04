La Soluzione ♚ Grido d incitamento

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Grido d incitamento. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALÈ - DAI - VAI

Curiosità su Grido d incitamento: Di raccolta o di incitamento: in italia savoia, in francia mont joie, in spagna santiago, i primi crociati dieu le volt. "questo grido, dice il ginanni... Ale e Franz è un duo comico italiano composto da Alessandro Besentini (Rho, 11 maggio 1971) e Francesco Villa (Milano, 29 gennaio 1967) formatosi nel 1994 e giunto alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione al programma televisivo Zelig; da allora hanno preso parte a vari show TV di successo, oltre a recitare in film e spettacoli teatrali.

