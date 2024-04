La Soluzione ♚ Il difetto di chi non ne ha mai abbastanza

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Il difetto di chi non ne ha mai abbastanza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INGORDIGIA

Curiosità su Il difetto di chi non ne ha mai abbastanza: Un'eventuale forma rotonda dell'occhio verrebbe considerata un difetto. il torace è abbastanza largo, e la sua linea inferiore risale verso un addome retratto... Il peccato di gola nella teologia cristiana è uno dei sette Vizi capitali e si ha quando l'essere umano eccede la giusta misura nel dedicarsi ai piaceri del cibo e delle bevande. L'ingordigia di cibi e bevande è condannata sia in quanto esempio di sfrenatezza e di lascivia al posto della modestia e del controllo di sé, sia come ingiustizia sociale in contrapposizione ai poveri che soffrono la fame e la povertà. In particolare nel Medioevo era particolarmente malvista in quanto la miseria e la fame erano molto diffuse, tanto che per la Chiesa cattolica è uno dei sette peccati capitali. I simboli che rappresentano la gola sono il maiale e il ...

