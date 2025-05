Il capocuoco francese nei cruciverba: la soluzione è Chef

Home / Soluzioni Cruciverba / Il capocuoco francese

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il capocuoco francese' è 'Chef'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHEF

Curiosità e Significato di "Chef"

La parola Chef è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Chef.

Il termine chef deriva dal francese e significa capo o responsabile. In ambito culinario, identifica il cuoco principale di una cucina, responsabile della preparazione dei piatti e della gestione del personale. È sinonimo di professionalità e creatività gastronomica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Isola franceseLe suzette della cucina franceseAntico idioma franceseAperitivo francese all aniceEra il si francese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Chef

Non riesci a risolvere la definizione "Il capocuoco francese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

H Hotel

E Empoli

F Firenze

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I N P I T U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PUTTINI" PUTTINI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.