La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L armatura del palombaro' è 'Scafandro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAFANDRO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Scafandro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scafandro? L'armatura del palombaro è il capo che protegge e garantisce sicurezza durante le immersioni profonde. Conosciuto come scafandro, si tratta di un dispositivo storico e fondamentale per esplorazioni subacquee, realizzato con materiali resistenti e impermeabili. Indossato come una vera e propria armatura, permette ai sub di affrontare ambienti ostili sott'acqua, salvaguardando la vita dell'esploratore e consentendo scoperte sorprendenti sotto il mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Armatura del capoArmaturaPalombaroLa tuta del palombaroArmatura che proteggeva il busto dei combattenti

Hai davanti la definizione "L armatura del palombaro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

A Ancona

F Firenze

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

E A N R C



