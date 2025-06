Abbondano nelle Langhe nei cruciverba: la soluzione è Vigneti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Abbondano nelle Langhe' è 'Vigneti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIGNETI

Vuoi sapere di più su Vigneti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Vigneti.

Perché la soluzione è Vigneti? Vigneti sono piccole aree di vigneti, terreni coltivati a uva, tipiche delle Langhe, rinomate per la produzione di vini pregiati come il Barolo e il Barbaresco. Questi appezzamenti rappresentano il cuore della tradizione vitivinicola della zona, testimoniando l’arte e la passione che si celano dietro ogni calice. Sono un simbolo della cultura enologica di questa splendida regione.

Hai trovato la definizione "Abbondano nelle Langhe" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

G Genova

N Napoli

E Empoli

T Torino

I Imola

S T I T O V O R I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VITTORIOSO" VITTORIOSO

