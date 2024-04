La Soluzione ♚ Abbellita con fronzoli

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbellita con fronzoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ADORNA

Curiosità su Abbellita con fronzoli: Erano sontuosi ed estremamente ampi, ricchi di passamaneria, nastri e fronzoli, mentre quelli quotidiani erano più ridotti nelle dimensioni, ma non meno... Adorna – cognome italiano Adorna – variante femminile del prenome italiano Adorno

