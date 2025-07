Abbassate di prezzo nei cruciverba: la soluzione è Calate

CALATE

Curiosità e Significato di Calate

La soluzione Calate di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Calate per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Calate? Calate indica una diminuzione o abbassamento di qualcosa, come il prezzo, il livello o la quantità. È un termine spesso usato in ambito economico o commerciale per descrivere una riduzione dei costi o dei valori di mercato. Quando si parla di abbassare i prezzi, si può dire che i costi sono calati, rendendo l'offerta più competitiva e attraente per i clienti.

Come si scrive la soluzione Calate

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B K I T E E A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BAKELITE" BAKELITE

