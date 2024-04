La Soluzione ♚ Abbassarsi per rispetto

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Abbassarsi per rispetto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GENUFLETTERSI

Curiosità su Abbassarsi per rispetto: Problemi arrivarono quando il sistema automatico defcon cominciò ad abbassarsi, mentre per poter accedere ai silos nucleari serviva un livello defcon 1, dopo... La genuflessione è l'atto di piegare una delle due ginocchia fino a toccare terra. Fin dai tempi più antichi è stata considerata un gesto di rispetto nei confronti di qualcuno reputato molto più importante. Si distingue dall'atteggiamento di sostare in ginocchio per un certo tempo, come nella preghiera o individuale o collettiva. In tempi moderni, la genuflessione è divenuta un gesto diffuso nella cristianità, comune a diverse Chiese: la Comunione anglicana, luterana, Chiesa cattolica, e nelle Chiese ortodosse occidentali. La parola italiana, di derivazione latina, inizialmente indicava l'atto di sostare in ginocchio per un certo tempo (con ...

