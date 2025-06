Li usa chi boxa nei cruciverba: la soluzione è Guantoni

Home / Soluzioni Cruciverba / Li usa chi boxa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Li usa chi boxa' è 'Guantoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUANTONI

Curiosità e Significato di Guantoni

La parola Guantoni è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Guantoni.

Perché la soluzione è Guantoni? I guantoni sono protezioni imbottite indossate dalle persone che praticano sport come il pugilato o il judo. Servono a tutelare mani e avversari durante gli allenamenti e le competizioni, garantendo sicurezza e precisione nei colpi. Sono un elemento essenziale per chi si prepara a combattere, contribuendo alla corretta tecnica e prevenendo infortuni. Indossare i guantoni è un passo fondamentale per ogni fighter serio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si incrociano sul ringLi usa chi tratta beneLi usa la massaiaIl barbiere li usa ben affilati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Guantoni

Se "Li usa chi boxa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

U Udine

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E M S G R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMERGO" SMERGO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.