La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una prepotenza del racket' è 'Estorsione'.

ESTORSIONE

Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Estorsione.

Perché la soluzione è Estorsione? L'estorsione è un reato che consiste nel costringere qualcuno a consegnare denaro o beni tramite minacce o violenza. È un modo di prepotenza usato dal racket per ottenere ciò che vogliono senza il consenso della vittima, creando paura e sottomissione. Questo comportamento criminale rappresenta una grave minaccia alla sicurezza e alla libertà delle persone e delle imprese.

Hai davanti la definizione "Una prepotenza del racket" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

