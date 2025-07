Il successore di Pertini nei cruciverba: la soluzione è Cossiga

COSSIGA

Curiosità e Significato di Cossiga

Approfondisci la parola di 7 lettere Cossiga: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cossiga? Cossiga, noto anche come Il Picconatore, è stato il presidente della Repubblica italiana che ha succeduto a Sandro Pertini nel 1985. La sua figura è importante nella storia politica, caratterizzata da un approccio deciso e spesso controverso. Cossiga ha lasciato un segno profondo nel panorama italiano, diventando simbolo di un'epoca di grandi cambiamenti e sfide per il paese.

Come si scrive la soluzione Cossiga

C Como

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R Z Z E T I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTREZZI" ATTREZZI

