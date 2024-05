La Soluzione ♚ Lo sposo di Euridice La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORFEO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo sposo di Euridice. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo sposo di euridice: Suicida. emone, figlio di euridice e promesso sposo di antigone, trovando la sua amata senza vita decide di uccidersi. infine euridice, nel sapere che il... Orfeo (in greco antico: fe Orphéus, pronuncia: [or.peús]; in latino: Orpheus, pronuncia: ['or.peus]; ) è un personaggio della mitologia greca, fondatore e figura chiave dell'orfismo. Si tratta dell'artista per eccellenza, che dell'arte incarna i valori eterni, ma anche di uno «sciamano, capace di incantare animali e di compiere il viaggio dell'anima lungo gli oscuri sentieri della morte». I molteplici temi chiamati in causa dal suo mito - l'amore, l'arte, l'elemento misterico - sono alla base di una fortuna senza pari nella tradizione letteraria, filosofica, musicale, culturale e scultorea dei secoli successivi.

