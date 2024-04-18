Ferire con uno spillo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ferire con uno spillo' è 'Pungere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUNGERE

Perché la soluzione è Pungere? La parola PUNGERE si riferisce all’azione di ferire con uno spillo o un oggetto appuntito, causando una sensazione di fastidio o dolore. Quando si parla di PUNGERE, si indica anche il gesto di infilare uno spillo o un ago nella pelle per vari motivi, come cucire o fare un piercing. La sensazione che si avverte durante questa azione può essere lieve o intensa, a seconda della profondità e della forza applicata. La parola si collega strettamente alla sua funzione di causare una puntura o una ferita superficiale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ferire con uno spillo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ferire con uno spillo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pungere

La soluzione associata alla definizione "Ferire con uno spillo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ferire con uno spillo" conferma che la soluzione 'Pungere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pungere

P Padova U Udine N Napoli G Genova E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ferire con uno spillo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pungere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ferire lievemente penetrando nella pelleColpire con acumeFerireDanneggiare o ferireLa testa dello spilloPuò ferire l incauto pescatoreSono anche a spillo