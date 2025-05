Dispositivo meccanico nei cruciverba: la soluzione è Congegno

CONGEGNO

Altre soluzioni: APPARECCHIO

Curiosità e Significato di "Congegno"

Hai risolto il cruciverba con Congegno? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Congegno.

Perché la soluzione è Congegno? Il termine congegno si riferisce a un dispositivo meccanico progettato per svolgere una funzione specifica. Può variare da semplici meccanismi a complessi apparecchi, e viene spesso utilizzato in contesti ingegneristici o tecnologici. In sostanza, è l'insieme di parti che lavorano insieme per ottenere un determinato risultato, rendendo possibile il funzionamento di macchine e strumenti nella vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: ApparecchiaturaLo ripara il meccanicoStrumento di prova del meccanicoUn dispositivo per bombe ad orologeria

Come si scrive la soluzione Congegno

Stai cercando la risposta alla definizione "Dispositivo meccanico"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

E Empoli

G Genova

N Napoli

O Otranto

