La Soluzione ♚ La capitale del Bahrein

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La capitale del Bahrein. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANAMA

Curiosità su La capitale del bahrein: Isole vicino alle coste occidentali del golfo persico. la capitale è manama, e la lingua ufficiale è l'arabo. il bahrein, in precedenza un emirato, è diventato... Manama (in arabo: , Al-Manamah) è la capitale del Bahrein. È la più grande città dello Stato, con una popolazione approssimativa di 329.510 persone ma l'area metropolitana supera i 628.000 abitanti circa, circa un quarto dell'intera popolazione del Bahrein. Situata sulle coste del Golfo Persico, Manama è abitata da una popolazione estremamente variegata. Dopo un periodo di controllo portoghese e persiano, nel XX secolo, la ricchezza petrolifera del Bahrein contribuì a stimolare una rapida crescita economica e demografica, trasformando Manama in un importante centro finanziario del Medio Oriente. Manama è stata anche una delle dodici ...

