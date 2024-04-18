Afflitto da tristezza

Home / Soluzioni Cruciverba / Afflitto da tristezza

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Afflitto da tristezza' è 'Malinconico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALINCONICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Afflitto da tristezza" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Afflitto da tristezza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Malinconico? Una persona malinconica si sente spesso sopraffatta da un senso di tristezza e nostalgia, come se il cuore fosse avvolto da una nuvola grigia. Questa sensazione può essere temporanea o duratura, influenzando il modo in cui vede il mondo e le sue emozioni. La malinconia si manifesta attraverso un atteggiamento riflessivo e un tono di voce più sommesso, spesso accompagnato da pensieri nostalgici. È uno stato d'animo che invita alla introspezione e alla contemplazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Afflitto da tristezza nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Malinconico

Per risolvere la definizione "Afflitto da tristezza", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Afflitto da tristezza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Malinconico:

M Milano A Ancona L Livorno I Imola N Napoli C Como O Otranto N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Afflitto da tristezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pieno di mestiziaMesto e nostalgicoNon lo è l afflittoTristezza d animoHanno la tristezza in cuoreL autrice di Buongiorno tristezzaTriste afflitto