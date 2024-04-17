Spuntino

SOLUZIONE: MERENDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spuntino" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spuntino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Merenda? Una merenda è un momento di piacere tra i pasti principali, spesso caratterizzato da piccoli bocconi di cibo o bevande. È un’occasione per ricaricare le energie durante la giornata, soprattutto a metà mattina o nel pomeriggio. Può essere composta da frutta, biscotti, yogurt o altri alimenti leggeri e gustosi. La merenda aiuta a mantenere alto il tono dell’umore e la concentrazione, rendendo più piacevole la routine quotidiana.

La definizione "Spuntino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spuntino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Merenda:

M Milano E Empoli R Roma E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spuntino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

