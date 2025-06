Spese da scialacquatori nei cruciverba: la soluzione è Sperperi

Home / Soluzioni Cruciverba / Spese da scialacquatori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Spese da scialacquatori' è 'Sperperi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPERPERI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Sperperi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sperperi? Spese da scialacquatori indica quei soldi spesi in modo smodato e senza criterio, spesso per piaceri effimeri o lussi inutili. La parola corretta è SPERPERI, che deriva dal verbo sperperare, ovvero dissipare ricchezze con leggerezza. È un termine che sottolinea un comportamento di consumo sconsiderato, ricordandoci l'importanza di gestire con moderazione le proprie risorse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Detratte le spese sono nettiNon fa spese pazzeCome spese aumentate illecitamente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Spese da scialacquatori"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

E Empoli

R Roma

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

F R I Z N A E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRAZIONE" FRAZIONE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.