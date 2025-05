Bastone che rialza nei cruciverba: la soluzione è Trampolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Bastone che rialza

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bastone che rialza' è 'Trampolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAMPOLO

Curiosità e Significato di "Trampolo"

Vuoi sapere di più su Trampolo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Trampolo.

Un trampolo è un dispositivo utilizzato per elevare o sollevare oggetti o persone, grazie alla sua struttura allungata e robusta. Viene spesso impiegato in ambiti come l'intrattenimento, le attività sportive o la costruzione, e consente di superare ostacoli o raggiungere altezze maggiori con maggiore facilità e sicurezza.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Usa un bastone biancoIl bastone di comandoUn bastone da golf con la spatola metallica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Trampolo

Non riesci a risolvere la definizione "Bastone che rialza"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O R E B N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARONE" BARONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.