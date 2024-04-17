Un arcipelago delle Antille

Home / Soluzioni Cruciverba / Un arcipelago delle Antille

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un arcipelago delle Antille' è 'Isole Vergini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLE VERGINI

Perché la soluzione è Isole Vergini? Le Isole Vergini sono un insieme di isole situate nel mare dei Caraibi, parte delle Antille. Questo arcipelago comprende sia isole di proprietà americana che britannica, offrendo paesaggi tropicali e spiagge di sabbia bianca. Sono conosciute per le loro acque cristalline e la ricca biodiversità marina, attirando turisti da tutto il mondo. Le Isole Vergini rappresentano un'area di grande interesse turistico e culturale, simbolo di bellezza naturale e relax.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un arcipelago delle Antille" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un arcipelago delle Antille". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un arcipelago delle Antille nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Isole Vergini

Se la definizione "Un arcipelago delle Antille" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un arcipelago delle Antille" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Isole Vergini:

I Imola S Savona O Otranto L Livorno E Empoli V Venezia E Empoli R Roma G Genova I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un arcipelago delle Antille" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono vicine a PortoricoUn nativo delle Antille ma di origini europeeIsola delle Grandi AntilleL arcipelago con MalieArcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell AfricaL arcipelago francese del Pacifico con Numea