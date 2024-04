La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il televisore con Internet. SMART TV Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Locuzione nominale

Significato e Curiosità su: Con smart TV si definisce commercialmente la categoria di apparecchiature elettroniche di consumo che hanno come principale caratteristica l'integrazione di funzioni e di servizi legati a internet, e in particolare al cosiddetto Web 2.0, all'interno di apparecchi televisivi. La stessa locuzione è utilizzata in modo più generico per definire la tendenza alla convergenza tecnologica tra il mondo dei personal computer e quello della televisione.

smart TV

Locuzione nominale

smart TV ( approfondimento)

(forestierismo) (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) televisore in grado di collegarsi con Internet e usarne i servizi

Sillabazione

Lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

Letteralmente televisore intelligente

