La Soluzione ♚ Il Sebastian ex pilota di F1 La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Sebastian ex pilota di F1. VETTEL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il sebastian ex pilota di f1: Sebastian Vettel (IPA: [ze'bastian 'ftl]; ; Heppenheim, 3 luglio 1987) è un pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive (2010, 2011, 2012 e 2013) con la scuderia Red Bull Racing. Annoverato come uno dei piloti più forti di tutti i tempi, è detentore di diversi record, tra cui l'essere il più giovane pilota di Formula 1 ad aver vinto un campionato mondiale e ad aver ottenuto una pole position. Detiene il record del maggior numero di pole position in una singola stagione ed è il quarto pilota per numero di vittorie, dietro a Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Max Verstappen. Nella sua carriera ... Altre Definizioni con vettel; sebastian; pilota; Il Sebastian asso della F1; Il Sebastian ex pilota tedesco; Sebastian : vinse due ori olimpici nei 1500 m; Lo manovra l allievo pilota; Strumento del pilota;

VETTEL

