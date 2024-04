La definizione e la soluzione di 9 lettere: I ritiri dalla competizione. ABBANDONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'abbandono degli animali è l'intenzionale allontanamento di un animale domestico o d'affezione del quale si sia responsabili. L'animale viene in genere liberato in luoghi dai quali si prevede non possa riavvicinarsi all'abitazione in cui era tenuto.

abbandoni m pl

plurale di abbandono

Voce verbale

abbandoni

seconda persona singolare dell'indicativo presente di abbandonare prima persona singolare del congiuntivo presente di abbandonare seconda persona singolare del congiuntivo presente di abbandonare terza persona singolare del congiuntivo presente di abbandonare terza persona singolare dell'imperativo di abbandonare

Sillabazione

ab | ban | dó | ni

Etimologia / Derivazione

(plurale di abbandono) vedi abbandono

vedi abbandono (voci verbali di abbandonare) vedi abbandonare

Sinonimi

(sostantivo) allontanamenti, distacchi, separazioni, partenze, assenze; rinunce, defezioni, abdicazioni, diserzioni, cedimenti, tradimenti

allontanamenti, distacchi, separazioni, partenze, assenze; rinunce, defezioni, abdicazioni, diserzioni, cedimenti, tradimenti incurie, trascuratezze, desolazioni, negligenze

(seconda persona singolare dell'indicativo presente di abbandonare) (di persona) lasci, lasci da parte, lasci solo; te ne vai, emigri, ti allontani, ti separi, ti trasferisci

lasci, lasci da parte, lasci solo; te ne vai, emigri, ti allontani, ti separi, ti trasferisci (professione, studi) cessi, lasci perdere, rinunci, ti dimetti, abdichi, desisti, allenti; ti ritiri

cessi, lasci perdere, rinunci, ti dimetti, abdichi, desisti, allenti; ti ritiri lasci senza aiuto, lasci senza assistenza; trascuri, ti disinteressi, smetti di tenere, tralasci

chiudi, tronchi, pianti, molli, ti sbarazzi , rinneghi; cedi

(parte del corpo) lasci cadere, rilassi

Contrari