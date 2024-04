La definizione e la soluzione di 6 lettere: Fu moglie di Nerone. POPPEA - MESSALINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Poppea Sabina (in latino Poppaea Sabina; 30 circa – Oplontis, 65) fu la seconda moglie dell'imperatore romano Nerone e, quindi, imperatrice consorte dell'Impero romano dal 62 alla sua morte. Gli storici dell'antichità vedono in lei poche qualità (a parte la sua bellezza) e ne descrivono gli intrighi per diventare imperatrice. Solo quindici secoli dopo Claudio Monteverdi ne diede un ritratto meno fosco nella sua ultima opera, evidenziandone l'amore per l'imperatore.

