La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il lampo che abbaglia. FLASH Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: The Flash è una serie televisiva statunitense ideata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns in onda sul canale The CW, basata sul personaggio omonimo dei fumetti della DC Comics. Si tratta di uno spin-off di Arrow ed è ambientata nell'Arrowverse, universo immaginario che include anche Legends of Tomorrow. Nella prima stagione lo showrunner della serie è Andrew Kreisberg, mentre a partire dalla seconda si aggiungeranno Gabrielle Stanton e Aaron e Todd Helbing. La serie è incentrata sulle vicende di Barry Allen, interpretato da Grant Gustin, un chimico forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, ...

flash m inv

(forestierismo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (fotografia) apparecchiatura per fotografare all'oscuro o in situazioni di tenue illuminazione

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'fl/





Etimologia / Derivazione

Voce inglese

Sinonimi

lampo, sprazzo, bagliore, fulgore

lampeggiatore

annuncio, comunicato, dispaccio, bollettino, notizia

(senso figurato) idea, intuizione, illuminazione, ispirazione

Contrari

oscuramento

(senso figurato) amnesia, vuoto mentale

Parole derivate