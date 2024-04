La Soluzione ♚ Imbellettata pitturata La definizione e la soluzione di 7 lettere: Imbellettata pitturata. DIPINTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Imbellettata pitturata: La casa dipinta è un romanzo del 2001 dello scrittore statunitense John Grisham. Il romanzo fu scritto da Grisham prima di diventare famoso e pubblicato solo in seguito. L'ambientazione è sempre nel sud degli Stati Uniti, ma non è un giallo giudiziario, differentemente dalle altre opere dello scrittore statunitense. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La casa dipinta è un romanzo del 2001 dello scrittore statunitense John Grisham. Il romanzo fu scritto da Grisham prima di diventare famoso e pubblicato solo in seguito. L'ambientazione è sempre nel sud degli Stati Uniti, ma non è un giallo giudiziario, differentemente dalle altre opere dello scrittore statunitense. dipinta f sing femminile singolare di dipinto Voce verbale dipinta participio passato femminile singolare di dipingere Sillabazione di | pìn | ta Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi dipinto

(voce verbale) vedi dipingere Sinonimi pitturata, colorita, verniciata, istoriata, affrescata, effigiata, raffigurata

truccata, imbellettata Contrari incolore, scolorita, disadorna

ripulita, struccata

La risposta a Imbellettata pitturata

DIPINTA

D

I

P

I

N

T

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Imbellettata pitturata' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.