La Soluzione ♚ Guarnizione per il carter La definizione e la soluzione di 8 lettere: Guarnizione per il carter. PARAOLIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Guarnizione per il carter: Il paraolio è un elemento di tenuta per prodotti lubrificanti (quali possono essere il grasso e l'olio) interposto tra due elementi con superfici cilindriche, quali un tubo o asta interno e un supporto esterno, ma esistono anche dei paraoli per il funzionamento a secco, progettati per una tenuta pneumatica. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il paraolio è un elemento di tenuta per prodotti lubrificanti (quali possono essere il grasso e l'olio) interposto tra due elementi con superfici cilindriche, quali un tubo o asta interno e un supporto esterno, ma esistono anche dei paraoli per il funzionamento a secco, progettati per una tenuta pneumatica. paraolio ( approfondimento) m (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) anello di tenuta in gomma che impedisce la fuoriuscita di lubrificante lungo il foro di passaggio di un albero rotante Etimologia / Derivazione da parare ed olio Altre Definizioni con paraolio; guarnizione; carter; Guarnizione per carter; Guarnizione del motore; Guarnizione di pizzi e trine; Nel carter dei motori; Il presidente fra Carter e Bush; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Guarnizione per il carter

PARAOLIO

P

A

R

A

O

L

I

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Guarnizione per il carter' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.