La Soluzione ♚ Errore svista La definizione e la soluzione di 8 lettere: Errore svista. ABBAGLIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sostantivo abbaglio m sing (pl.: abbagli) (senso figurato) sbaglio, errore, svista (raro) abbagliamento Sostantivo abbaglio m sing (pl.: abbaglii) (raro) bagliore continuato e forte Voce verbale abbaglio prima persona singolare dell'indicativo presente di abbagliare Sillabazione ( svista ) ab | bà | glio

) (luce) ab | ba | glì | o Pronuncia ( svista ) IPA: /ab'bao/

) IPA: (luce) IPA: /abba'io/ Etimologia / Derivazione derivato di abbagliare, probabilmente dal latino varius cioè "vario" Citazione Sinonimi abbacinamento, abbagliamento, abbarbaglio

( senso figurato ) cantonata, confusione, errore, equivoco, fallo, fraintendimento, gaffe, lapsus, malinteso, qui pro quo, sbaglio, svista

ABBAGLIO

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Errore svista' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.