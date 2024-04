La definizione e la soluzione di 9 lettere: Continuare proseguire. SEGUITARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

seguitare (vai alla coniugazione)

muoversi in avanti

Intransitivo

seguitare (vai alla coniugazione)

non desistere (per estensione) perseguire un fine, un obiettivo senza tralasciare le tappe relative

Sillabazione

se | gui | tà | re

Etimologia / Derivazione

deriva da seguito

Sinonimi

continuare, proseguire, portare avanti

insistere, ostinarsi, incaponirsi, perseverare, persistere

(per estensione) mollare, piantarla

