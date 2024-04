La Soluzione ♚ Le confidenti delle regine La definizione e la soluzione di 11 lettere: Le confidenti delle regine. DAME DI CORTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le confidenti delle regine: La cattedrale di Notre-Dame (in italiano Nostra Signora; in francese: cathédrale Notre-Dame, pronuncia [nt dam]) è il principale luogo di culto cattolico di Parigi, chiesa madre dell'arcidiocesi di Parigi.Ubicata nella parte orientale dell'Île de la Cité, nel cuore della capitale francese, nella piazza omonima, rappresenta una delle costruzioni gotiche più celebri del mondo ed è uno dei monumenti più visitati di Parigi. In base alla Legge francese sulla separazione tra Stato e Chiesa del 1905, l'edificio è proprietà dello Stato francese, come tutte le altre cattedrali fatte costruire dal Regno di Francia, e il suo utilizzo è assegnato ... Altre Definizioni con dame di corte; confidenti; regine; Aiole di regine; Organizza tornei per gli appassionati di re e regine; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Le confidenti delle regine

DAME DI CORTE

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Le confidenti delle regine' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.