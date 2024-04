La Soluzione ♚ Che ha superato gli altri La definizione e la soluzione di 8 lettere: Che ha superato gli altri. PREVALSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Che ha superato gli altri: La UEFA Nations League 2020-2021 è stata la seconda edizione della competizione calcistica UEFA Nations League. È iniziata il 3 settembre 2020 e si è conclusa il 29 marzo 2022. Ad aggiudicarsi l'edizione è stata la Francia, al primo titolo nella manifestazione, che ha prevalso in finale sulla Spagna per 2-1. Voce verbale Significato e Curiosità su: La UEFA Nations League 2020-2021 è stata la seconda edizione della competizione calcistica UEFA Nations League. È iniziata il 3 settembre 2020 e si è conclusa il 29 marzo 2022. Ad aggiudicarsi l'edizione è stata la Francia, al primo titolo nella manifestazione, che ha prevalso in finale sulla Spagna per 2-1. prevalso participio passato di prevalere Sillabazione pre | vàl | so Sillabazione Divisione in sillabe mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione vedi prevalere Sinonimi invalso Altre Definizioni con prevalso; superato; altri; Superato dal progresso tecnologico; Così viene detto il superato dalla moda; Un capo di vestiario che si abbina ad altri; Calcolatrice usata in altri tempi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Che ha superato gli altri

PREVALSO

P

R

E

V

A

L

S

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Che ha superato gli altri' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.