La Soluzione ♚ Appaiare accoppiare La definizione e la soluzione di 8 lettere: Appaiare accoppiare. ABBINARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Appaiare accoppiare: Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: abbinare (vai alla coniugazione) riunire in coppia due cose affini tra loro (tessile) unire due fili per sottoporli a ritorcitura (diritto) trattare in uno stesso processo due cause connesse Sillabazione ab | bi | nà | re Pronuncia IPA: /abbi'nare/ Etimologia / Derivazione derivato di bino con l'aggiunta del prefisso ad- Sinonimi accompagnare, accomunare, accoppiare, accostare, affiancare, appaiare, associare, assortire, attaccare, collegare, combinare congiungere,giustappore, legare, riunire, unire



Contrari cancellare, dividere, eliminare, levare, scompagnare, sdoppiare, separare, spaiare, togliere,

Parole derivate abbinata, abbinamento, spaiare, scompagnare, dividere, separare, scindere Altre Definizioni con abbinare; appaiare; accoppiare; Riunire a due a due; Accoppiare appaiare; Accoppiare armoniosamente i versi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Appaiare accoppiare

ABBINARE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Appaiare accoppiare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.