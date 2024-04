La Soluzione ♚ Abbrevia la pena La definizione e la soluzione di 7 lettere: Abbrevia la pena. CONDONO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Abbrevia la pena: Il condono, in diritto, è un provvedimento emanato dal legislatore o dal governo, tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenerne l'annullamento, totale o parziale, di una pena o di un tributo (es. condono fiscale/tributario, condono edilizio ecc...). Sostantivo Significato e Curiosità su: Il condono, in diritto, è un provvedimento emanato dal legislatore o dal governo, tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenerne l'annullamento, totale o parziale, di una pena o di un tributo (es. condono fiscale/tributario, condono edilizio ecc...). condono ( approfondimento) (diritto) annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione (politica) (diritto) condono fiscale: in un periodo di tempo specifico, ammenda con annullamento della multa o sanzione per tasse precedentemente non completamente pagate secondo una cifra determinata Voce verbale condono prima persona singolare dell'indicativo presente di condonare Sillabazione con | dó | no Pronuncia IPA: /kon'dono/ Etimologia / Derivazione vedi condonare Citazione Sinonimi (annullamento di una pena) abbuono, remissione, esonero, perdono, grazia, amnistia, indulto

(voce verbale) abbuono, esonero, libero, dispenso, risparmio, cancello, rimetto, grazio, amnistio Contrari conferma della pena

(voce verbale) confermo la pena Termini correlati ( per estensione ) sgravio
sgravio rottamazione

CONDONO

