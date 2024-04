La definizione e la soluzione di 13 lettere: Abbonda nel cervellone. MATERIA GRIGIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Locuzione nominale

Significato e Curiosità su: Per sostanza o materia grigia s'intende un tessuto costituito principalmente da corpi di neuroni . L'accezione grigia non corrisponde però a nessun reperto anatomico: tale "sostanza" si presenta infatti alla sezione (nonché alla colorazione di fissaggio) con vari colori, dal bianco, al rosa, all'azzurrino. La definizione di "grigia" deriva in realtà dal voler forzatamente differenziare questa parte del tessuto nervoso dalla controparte bianca.Quest'ultima è invece costituita dagli assoni neuronali che, riuniti in fasci, vengono ricoperti da un lipide, la mielina. Se nel midollo i corpi neuronali si trovano al centro della formazione, a ...

corteccia cerebrale ( approfondimento)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) la parte più esterna degli emisferi cerebrali, formata da materia grigia

Sillabazione

Pronuncia