La Soluzione ♚ Abbocca all amo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Abbocca all amo. PESCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Abbocca all amo: I pesci (dal latino piscis) sono un gruppo eterogeneo di organismi vertebrati fondamentalmente acquatici, coperti di scaglie e dotati di pinne, che respirano attraverso le branchie. Con oltre 32 000 specie per ora conosciute, coprono quasi il 50% del totale delle specie del subphylum vertebrata. Nelle vecchie tassonomie assurgevano a classe sistematica dei vertebrati, mentre la zoologia moderna non riconosce ai pesci valore di categoria tassonomica, ma un insieme di tratti esteriori evolutivamente convergenti o costanti, come l'idrodinamicità e la presenza di pinne, che permettono loro di muoversi nell'elemento fluido con particolare ... Sostantivo Significato e Curiosità su: I pesci (dal latino piscis) sono un gruppo eterogeneo di organismi vertebrati fondamentalmente acquatici, coperti di scaglie e dotati di pinne, che respirano attraverso le branchie. Con oltre 32 000 specie per ora conosciute, coprono quasi il 50% del totale delle specie del subphylum vertebrata. Nelle vecchie tassonomie assurgevano a classe sistematica dei vertebrati, mentre la zoologia moderna non riconosce ai pesci valore di categoria tassonomica, ma un insieme di tratti esteriori evolutivamente convergenti o costanti, come l'idrodinamicità e la presenza di pinne, che permettono loro di muoversi nell'elemento fluido con particolare ... pesce ( approfondimento) m sing (pl.: pesci) (biologia) (zoologia) , (ittiologia) animale vertebrato che vive sott'acqua, con il corpo ricoperto di squame, dotato di pinne e coda (ittiologia) animale acquatico appartenente alla superclasse dei Pesci, con circolazione sanguigna a sangue freddo e respirazione che avviene attraverso le branchie (per estensione) sing la carne dell'animale cruda o cotta (familiare) utilizzato per indicare buona salute, silenzio, attitudine al nuoto (cristianesimo) simbolo del Salvatore nel linguaggio dei primi cristiani, derivato dalla parola greca ichthús, "pesce", che indica la sigla "iesûs christòs theû huiòs soter", ossia "Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore" (senso figurato) chi è un credulone persona nata sotto il segno zodiacale dei Pesci (tipografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (regionale) , (settentrionale) parte di carne coincidente con un muscolo (regionale) in toscano: bicipite (meridionale) (volgare) pene (araldica) figura araldica che comprende, oltre ai pesci veri e propri, anche le balene e i delfini Sillabazione pé | sce Pronuncia IPA: /'pee/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino piscis ( fonte Treccani);dal protoindoeuropeo: peisk, piuma,' Citazione Sinonimi (credulone) baccalà, boccalone, ingenuo, credulone, semplicione, sempliciotto, merlo, pollo

(tipografia) lasciatura Parole derivate pesca, pescaggio, pescagione, pescaia, pescaiolo, pescamatino, pescare, pescata, pescatico, pescato, pescatore, pescatorio, pescecane, pesceduovo, pescera, peschereggio, pescheria, peschiera, pesci, pesciaiolo, pescespada, pesce d'aprile, pescetariano, pescetarianismo, pesciaiola, pescicoltore, pescicoltura, pescivendolo, pescosità, pescoso, piscatico, piscatorio, piscicoltore, piscicoltura, pisciforme, piscina, piscivoro, piscoso Termini correlati Pesci, alto papavero, civetta, fabbro, girasole, grosso calibro, mezza calzetta, mola, ortagorisco, papavero, pedina Alterati ( diminutivo ) pescetto, pescino, pesciolino

pescetto, pescino, pesciolino ( accrescitivo ) pescione

pescione (peggiorativo) pesciaccio Iponimi (cartilagineo) cetorino, gattuccio, loricaride, manta, palombo, razza, torpedine

cetorino, gattuccio, loricaride, manta, palombo, razza, torpedine (osseo) acciuga, aguglia, anguilla, aringa, carpa, cefalo, cernia, costardella. dentice, ippocampo, luccio, merluzzo, murena, nasello, occhiata, ombrina, orata, piranha, remora, rombo, salmone, sarago, sardina, scombro, sogliola, spigola, storione, tonno, trachino, tinca, trota

acciuga, aguglia, anguilla, aringa, carpa, cefalo, cernia, costardella. dentice, ippocampo, luccio, merluzzo, murena, nasello, occhiata, ombrina, orata, piranha, remora, rombo, salmone, sarago, sardina, scombro, sogliola, spigola, storione, tonno, trachino, tinca, trota gattoruggine, gattorugine Iperonimi eucariote, animale, metazoo vertebrato, eterotermo Proverbi e modi di dire non essere né carne né pesce : non avere una precisa identità

: non avere una precisa identità buttarsi a pesce : intraprendere un'iniziativa con molto entusiasmo

: intraprendere un'iniziativa con molto entusiasmo essere muto come un pesce : essere capaci di mantenere un segreto, rimanere in silenzio

: essere capaci di mantenere un segreto, rimanere in silenzio essere sano come un pesce : godere di ottima salute

: godere di ottima salute pesce d'aprile : notizia falsa raccontata a mo' di scherzo che si fa il primo di aprile il cui significato allegorico è il seguente "svegliati che è arrivata la primavera"

: notizia falsa raccontata a mo' di scherzo che si fa il primo di aprile il cui significato allegorico è il seguente "svegliati che è arrivata la primavera" sentirsi un pesce fuor d'acqua : sentirsi imbarazzato in un ambiente non adatto

: sentirsi imbarazzato in un ambiente non adatto non sapere che pesci prendere : essere molto indeciso

: essere molto indeciso trattare qualcuno a pesci in faccia : trattare molto male qualcuno

: trattare molto male qualcuno prendere un pesce in faccia : fallire un tentativo di seduzione

