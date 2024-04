La Soluzione ♚ Li abbiamo alle spalle La definizione e la soluzione di 8 lettere: Li abbiamo alle spalle. DELTOIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Li abbiamo alle spalle: Il deltoide è un muscolo della spalla, a forma di mezza coppa allungata che ricopre tutta la corrispondente articolazione; ha uno spessore medio di circa 2 cm. È il muscolo più voluminoso di questo distretto corporeo e conferisce la sua tipica rotondità alla spalla. È formato da tre parti e trae origine dall'estremità laterale del margine anteriore della clavicola (parte clavicolare), dall'acromion (parte acromiale) e dal margine posteriore della spina della scapola (parte scapolare), proseguendo inferiormente e distalmente sull'omero su cui prende inserzione con un robusto tendine a livello della tuberosità deltoidea. Prende il nome dalla ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Il deltoide è un muscolo della spalla, a forma di mezza coppa allungata che ricopre tutta la corrispondente articolazione; ha uno spessore medio di circa 2 cm. È il muscolo più voluminoso di questo distretto corporeo e conferisce la sua tipica rotondità alla spalla. È formato da tre parti e trae origine dall'estremità laterale del margine anteriore della clavicola (parte clavicolare), dall'acromion (parte acromiale) e dal margine posteriore della spina della scapola (parte scapolare), proseguendo inferiormente e distalmente sull'omero su cui prende inserzione con un robusto tendine a livello della tuberosità deltoidea. Prende il nome dalla ... deltoide m e f sing (pl.: deltoidi) a forma di triangolo (simile al delta greco maiuscolo) (botanica) a forma di un rombo ma con i lati inferiori corti, tale da apparire triangolare simile al delta greco maiuscolo Sostantivo deltoide ( approfondimento) m sing (anatomia) muscolo triangolare del retro della spalla, che permette al braccio di muoversi in tutte le direzioni (matematica) quadrilatero avente diagonali perpendicolari/avente due coppie di lati consecutivi uguali





Sillabazione del | tò | i | de Pronuncia IPA: /del'tjde/ Etimologia / Derivazione da delta ed -oide Altre Definizioni con deltoidi; abbiamo; spalle; L abbiamo in bocca; Le abbiamo spese per anni; Abbiamo temuto quelle venute da Chernobyl; Colpiscono alle spalle; Si caricano sulle spalle; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Li abbiamo alle spalle

DELTOIDI

