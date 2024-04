La Soluzione ♚ Uno è l abate La definizione e la soluzione di 7 lettere: Uno è l abate. PRELATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno e l abate: Un prelato (o presule) è un presbitero della Chiesa cattolica del Clero secolare o regolare insignito di tale titolo dalla Santa Sede. La parola deriva dal latino prælatus, participio passato del verbo præferre, che significa preferire indicando in generale la persona preminente sulle altre in un dato consesso. Viene inoltre definito prelato colui che regge una prelatura territoriale o una prelatura personale. Aggettivo Significato e Curiosità su: Un prelato (o presule) è un presbitero della Chiesa cattolica del Clero secolare o regolare insignito di tale titolo dalla Santa Sede. La parola deriva dal latino prælatus, participio passato del verbo præferre, che significa preferire indicando in generale la persona preminente sulle altre in un dato consesso. Viene inoltre definito prelato colui che regge una prelatura territoriale o una prelatura personale. prelato m sing (raro) che è messo davanti agli altri che è il prediletto (antico) superiore Sostantivo prelato m sing (pl.: prelati) (religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (antico) Sillabazione pre | là | to Pronuncia IPA: /pre'lato/ Etimologia / Derivazione dal latino. medievale praelatus, che deriva da praeferre cioè "preferire" Sinonimi anteposto

preferito

( antico ) maggiore

maggiore governatore Altre Definizioni con prelato; abate; La Manon dell abate Prévost; L isola carceraria dell abate Faria; Frutti come le Abate Fétel; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Uno è l abate

PRELATO

P

R

E

L

A

T

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Uno è l abate' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.