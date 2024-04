La Soluzione ♚ Più s abbassa più è fruttifero La definizione e la soluzione di 4 lettere: Più s abbassa più è fruttifero. RAMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piu s abbassa piu e fruttifero: In botanica i rami sono un'espansione del fusto che sostengono foglie, fiori e frutti. In agronomia son detti anche branche. Alle ramificazioni di primo ordine si appongono poi ramificazioni di ordine superiore. Il primo ordine è considerato dall'angolo formato con il tronco nel punto di inserzione. Vanno calcolati gli altri partendo dai primi, in sequenza. I rami possono essere più o meno lunghi, pertanto distinguiamo brachiblasti (di dimensioni minori) e macroblasti (di dimensioni maggiori). Generalmente i brachiblasti sono anche fruttiferi. Sostantivo Significato e Curiosità su: In botanica i rami sono un'espansione del fusto che sostengono foglie, fiori e frutti. In agronomia son detti anche branche. Alle ramificazioni di primo ordine si appongono poi ramificazioni di ordine superiore. Il primo ordine è considerato dall'angolo formato con il tronco nel punto di inserzione. Vanno calcolati gli altri partendo dai primi, in sequenza. I rami possono essere più o meno lunghi, pertanto distinguiamo brachiblasti (di dimensioni minori) e macroblasti (di dimensioni maggiori). Generalmente i brachiblasti sono anche fruttiferi. ramo ( approfondimento) m sing (pl.: rami) (botanica) ciascuna delle parti legnose dell'albero aventi origine dal fusto da cui, con progressive divisioni e assottigliamenti arrivano fino a quelli che portano foglie, fiori e frutti Portò alla madre un ramo di vischio come regalo (senso figurato) qualsiasi cosa che si diparte da un corpo principale in varie direzioni (senso figurato) nell'albero genealogico una linea di discendenza da un unico capostipite (senso figurato) suddivisione di una scienza, disciplina o attività produttiva (matematica) insieme di punti di una curva piana che appartengono a un certo intorno di un punto (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) tratto di una rete elettrica compreso tra due nodi consecutivi Sillabazione rà | mo Pronuncia IPA: /'ramo/ Etimologia / Derivazione dal latino ramus, (dal latino ramus) derivato dal greco radanos, flessibile Sinonimi ( botanica ) fronda, frasca, ramoscello tralcio, virgulto

