La Soluzione ♚ Pieno di vitalità e di brio La definizione e la soluzione di 10 lettere: Pieno di vitalità e di brio. ESUBERANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Aggettivo esuberante m e f sing (pl.: esuberanti) superiore alla norma pieno di vigore, di grande vitalità persona esuberante Voce verbale esuberante participio presente singolare di esuberare Sillabazione e | su | be | ràn | te Pronuncia IPA: /ezube'rante/ Etimologia / Derivazione participio presente di esuberare , dal latino exuberare cioè "sovrabbondare" che deriva da uber ossia "fecondo" Sinonimi abbondante, eccedente,eccessivo, ridondante, sovrabbondante

( senso figurato ) brioso, espansivo, estroverso, euforico, gioviale, impulsivo, comunicativo, spumeggiante, vivace

brioso, espansivo, estroverso, euforico, gioviale, impulsivo, comunicativo, spumeggiante, vivace caloroso, eccedente, effervescente, fiorente, prorompente,sovrabbondante, vitale

( per estensione ) (di albero) rigoglioso, lussureggiante

rigoglioso, lussureggiante (per estensione) (di individuo) florido, formoso Contrari carente, mancante, scarso

( senso figurato ) chiuso, controllato, introverso, riservato

La risposta a Pieno di vitalità e di brio

ESUBERANTE

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Pieno di vitalità e di brio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.