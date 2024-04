La Soluzione ♚ Madornali cantonate La definizione e la soluzione di 7 lettere: Madornali cantonate. ABBAGLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Madornali cantonate: L'eclissi, o eclisse, è un evento ottico-astronomico che avviene quando un qualsiasi corpo celeste, come un pianeta o un satellite, si interpone tra una sorgente di luce, ad esempio una stella o un corpo che brilla di luce riflessa, e uno dei due corpi celesti sopracitati. Il secondo corpo quindi, entra nel cono d'ombra o di penombra del primo. In astronomia viene genericamente usato anche il termine "occultazione", sebbene quest'ultimo termine venga utilizzato perlopiù quando si tratta di stelle o pianeti più lontani dalla Terra. In assenza di altre specificazioni infatti, le eclissi sono, di solito, riferite al sistema Sole-Terra-Luna. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'eclissi, o eclisse, è un evento ottico-astronomico che avviene quando un qualsiasi corpo celeste, come un pianeta o un satellite, si interpone tra una sorgente di luce, ad esempio una stella o un corpo che brilla di luce riflessa, e uno dei due corpi celesti sopracitati. Il secondo corpo quindi, entra nel cono d'ombra o di penombra del primo. In astronomia viene genericamente usato anche il termine "occultazione", sebbene quest'ultimo termine venga utilizzato perlopiù quando si tratta di stelle o pianeti più lontani dalla Terra. In assenza di altre specificazioni infatti, le eclissi sono, di solito, riferite al sistema Sole-Terra-Luna. abbagli m pl plurale di abbaglio Voce verbale abbagli seconda persona singolare dell'indicativo presente di abbagliare prima persona singolare del congiuntivo presente di abbagliare seconda persona singolare del congiuntivo presente di abbagliare terza persona singolare del congiuntivo presente di abbagliare terza persona singolare dell'imperativo presente di abbagliare Sillabazione ab | bà | gli Etimologia / Derivazione vedi abbaglio Sinonimi abbacinamenti, abbagliamenti, abbargliamenti, abbarbagli,

( senso figurato ) cantonate, errori, equivoci, fraintendimenti, gaffes, malintesi, sbagli, sviste,

cantonate, errori, equivoci, fraintendimenti, gaffes, malintesi, sbagli, sviste, confusioni, falli, lapsus, qui pro quo

(popolare) granchi, papere Altre Definizioni con abbagli; madornali; cantonate; Chi li prende s inganna; Cantonate luminose; Sviste; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Madornali cantonate

ABBAGLI

A

B

B

A

G

L

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Madornali cantonate' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.