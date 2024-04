La definizione e la soluzione di 5 lettere: Dopo la sera. NOTTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Nel senso astronomico del termine, la notte è la parte del giorno che si alterna al dì. Si tratta dell'intervallo di tempo compreso tra il tramonto e l'alba, in cui il Sole rimane al di sotto dell'orizzonte. La durata della notte varia in base al susseguirsi delle stagioni e alla latitudine. Nei giorni di equinozio la notte e il dì hanno in linea teorica la medesima durata; in realtà, la diffrazione dovuta all'atmosfera terrestre fa sì che il giorno risulti più lungo della notte.

notte ( approfondimento) f sing (pl.: notti)

(astronomia) periodo che segue il calar del sole e precede il suo sorgere contraddistinto dal venir meno della luce

Sillabazione

nòt | te

Pronuncia

IPA: /'ntte/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino noctem

Citazione

Vangelo secondo Luca 18,7

Sinonimi

nottata, ore notturne, tarda serata

( per estensione ) buio, oscurità, tenebre

buio, oscurità, tenebre ( senso figurato ) barbarie, ignoranza, rozzezza

barbarie, ignoranza, rozzezza (senso figurato) cecità, crepuscolo, decadenza,

Contrari

giornata, giorno, ore diurne

( per estensione ) chiarore, luce, luminosità, splendore

chiarore, luce, luminosità, splendore (senso figurato) civiltà, cultura, sapienza

Parole derivate

annottare, bella di notte, metronotte, mezzanotte, nottambulo, nottata, nottetempo, nottolone, nottilabio, nottovisore, nottilucente

Proverbi e modi di dire