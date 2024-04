La definizione e la soluzione di 5 lettere: Dirige il monastero. ABATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Abate è il titolo spettante al superiore di una comunità monastica di dodici o più monaci, particolarmente utilizzato nella Chiesa cattolica. Quando l'abate ha dignità vescovile è comunemente detto abate mitrato. Non va confusa con la carica di priore, cui compete la responsabilità e il governo delle questioni più concrete e quotidiane legate alla vita del monastero, e che è seconda dopo quella dell'abate. In Francia il termine abbé (abate) indica invece un presbitero ed è usato come trattamento di cortesia, come padre in altri paesi, o in Italia il don per i preti diocesani.

abate ( approfondimento) m sing (pl.: abati)

(religione) , (cristianesimo) superiore di un'abbazia o di un monastero (sui iuris), eletto da tutti i monaci, di cui regola e dirige tutta la vita materiale e spirituale (storia) nel sec. XVIII, chiunque godesse di un beneficio ecclesiastico, pur avendo ricevuto i soli ordini minori (per estensione) maestro e padre spirituale, venerando per età e santità, a cui si affidava chi intendeva dedicarsi a vita ascetica (agricoltura) varietà di pere con buccia color ruggine e forma allungata (storia) in Italia settentrionale, in epoca comunale: capo del popolo

Sillabazione

a | bà | te

Pronuncia

IPA: /a'bate/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo abbas ( fonte Treccani) o ecclesiastico abbate, che è dall'aramaico ab, "padre", attraverso il greco abba

Citazione

Sinonimi

priore, superiore

Alterati

( accrescitivo ) abatone

abatone ( diminutivo ) abatino

abatino (spregiativo) abatonzolo, abatuccio, abatucolo, abataccio

Varianti